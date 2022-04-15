Захар Прилепин рассказал о доставке гуманитарной помощи в Донбасс

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин рассказал о том, что доставка гуманитарной помощи является непростым делом, требующим решения большого количества технических и бюрократических вопросов.

«Кому-то кажется, что вот тут приехали ребята куда-то и что-то там раздали в Мариуполе, например. И всё, но машины, которые стоят там посреди города, расстреляны не в прошлом месяце, а вчера-позавчера, с утра этого дня», — рассказал Захар Прилепин на пресс-конференции, посвящённой итогам гуманитарной миссии, проведённой на территориях, перешедших под контроль российской армии.

Прилепин подчеркнул, что для не подготовленных к сложностям работы в боевых условиях добровольцев подобные миротворческие вылазки могут быть и опасны.

Он также сообщил, что все свидетельства преступлений со стороны неонацистов фиксируются сотрудниками его фонда и будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации для приобщения к делу по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе.

«Мы практически первые люди, которые находят этих людей и вытаскивают их из подвалов. Никакие другие службы до них ещё не успевают доехать», — отметил он.

По его словам, первые материалы будут переданы в СК уже сегодня.

Руководитель фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также в ходе пресс-конференции высказал свою позицию по ситуации на Украине.

«Мы не устаём говорить: специальная военная операция обязательно должна достичь своих целей», — сказал он.