МО России прокомментировало обращение «Азова» к мировым лидерам с просьбой об эвакуации

В Минобороны России прокомментировали обращение командования нацбата «Азов» к лидерам США, Британии и Турции с просьбой об эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Отдельно информируем командование националистического батальона «Азов», которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им «зелёные коридоры» и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали», раненых боевиков, а также эвакуацию тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что командованию батальона следовало обращаться непосредственно к руководству Украины.

Со своей стороны Россия гарантировала всем сложившим оружие сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи, напомнил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что киевские власти сорвали объявленную Россией гуманитарную операцию по эвакуации граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь».