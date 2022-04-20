МЧС России: более 5,5 тысяч жителей Украины получили по 10 тысяч рублей

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МЧС России сообщило, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили от России более 5,5 тыс. жителей на освобождённых украинских территориях. Об этом информирует Интерфакс.
МЧС России: более 5,5 тысяч жителей Украины получили по 10 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

В пресс-службе министерства объяснили, что продолжается работа по выдаче единовременных выплат для пенсионеров и работников бюджетной сферы на освобождённых украинских  территориях.

«Всего за три недели выплаты получили более 5,5 тысяч человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что сотрудники МЧС также выезжают на дом к маломобильным гражданам с целью оформления необходимых документов.

15 апреля сообщалось, что в освобождённых частях Украины пенсионерам и бюджетникам выплатили более 50 млн рублей.

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