МЧС России: более 5,5 тысяч жителей Украины получили по 10 тысяч рублей
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В пресс-службе министерства объяснили, что продолжается работа по выдаче единовременных выплат для пенсионеров и работников бюджетной сферы на освобождённых украинских территориях.
«Всего за три недели выплаты получили более 5,5 тысяч человек», — заявили в министерстве.
Отмечается, что сотрудники МЧС также выезжают на дом к маломобильным гражданам с целью оформления необходимых документов.
15 апреля сообщалось, что в освобождённых частях Украины пенсионерам и бюджетникам выплатили более 50 млн рублей.