МЧС России: более 5,5 тысяч жителей Украины получили по 10 тысяч рублей

МЧС России сообщило, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили от России более 5,5 тыс. жителей на освобождённых украинских территориях. Об этом информирует Интерфакс.

В пресс-службе министерства объяснили, что продолжается работа по выдаче единовременных выплат для пенсионеров и работников бюджетной сферы на освобождённых украинских территориях.

«Всего за три недели выплаты получили более 5,5 тысяч человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что сотрудники МЧС также выезжают на дом к маломобильным гражданам с целью оформления необходимых документов.

15 апреля сообщалось, что в освобождённых частях Украины пенсионерам и бюджетникам выплатили более 50 млн рублей.