Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер Георгий Мурадов заявил, что жители Одессы опасаются провокации со стороны украинских националистов и наёмников.

«Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню», — приводит его слова РИА Новости.

Местные жители считают, что украинские националисты и наёмники в форме российской армии «начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных».

«Всё идёт к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», — сказал Мурадов.

По его словам, жители Одессы сообщают о приехавших в город наёмниках и находящихся вокруг города украинских танках.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что запросит у Минобороны России данные о подготовке украинскими националистами провокаций в Одесской области и даст им уголовно-правовую оценку.

Также источник RT в силовых структурах сообщил о подготовке СБУ антироссийской провокации с расстрелом мирного населения в Одесской области.