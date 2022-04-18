Источник: СБУ готовит антироссийскую провокацию с мирным населением в Одесской области
- РИА Новости
Он отметил, что украинское подразделение намерено переодеться в форму российской армии и обстрелять местных жителей.
Антироссийскую провокацию будут снимать на камеры для дальнейшей передачи в международные СМИ.
Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку намеченных на Пасху провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.