Служба безопасности Украины (СБУ) планирует антироссийскую провокацию с расстрелом мирного населения в Одесской области. Об этом RT сообщил источник в силовых структурах.

Он отметил, что украинское подразделение намерено переодеться в форму российской армии и обстрелять местных жителей.

Антироссийскую провокацию будут снимать на камеры для дальнейшей передачи в международные СМИ.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку намеченных на Пасху провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.