Источник: СБУ готовит антироссийскую провокацию с мирным населением в Одесской области

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Служба безопасности Украины (СБУ) планирует антироссийскую провокацию с расстрелом мирного населения в Одесской области. Об этом RT сообщил источник в силовых структурах.
Источник: СБУ готовит антироссийскую провокацию с мирным населением в Одесской области
  • РИА Новости

Он отметил, что украинское подразделение намерено переодеться в форму российской армии и обстрелять местных жителей.

Антироссийскую провокацию будут снимать на камеры для дальнейшей передачи в международные СМИ.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку намеченных на Пасху провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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