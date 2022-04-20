Российские военные доставили более 30 т гумпомощи в Балаклею Харьковской области

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В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие доставили свыше 30 т гуманитарной помощи жителям Балаклеи Харьковской области.

«Спасибо российским войскам: помогают людям», — рассказал местный житель Андрей.

Отмечается, что благодаря российским военным удалось открыть пекарню и медицинский центр.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России доставили более 10 т гумпомощи в Херсонскую область.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные с 2 марта доставили на Украину и в Донбасс почти 10 тыс. т гуманитарной помощи.

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