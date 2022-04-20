Российские военные доставили более 30 т гумпомощи в Балаклею Харьковской области
«Спасибо российским войскам: помогают людям», — рассказал местный житель Андрей.
Отмечается, что благодаря российским военным удалось открыть пекарню и медицинский центр.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС России доставили более 10 т гумпомощи в Херсонскую область.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные с 2 марта доставили на Украину и в Донбасс почти 10 тыс. т гуманитарной помощи.