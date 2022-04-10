В Минобороны заявили, что ВС России доставили более 10 тонн гумпомощи в Херсонскую область

Российские военные доставили более 10 т гуманитарной помощи в населённый пункт Станислав в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населённый пункт Станислав в Херсонской области. Более 10 т гуманитарной помощи, включающей в себя макароны, гречневую крупу, консервированную рыбу и мясо, были переданы всем жителям села», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные с 2 марта доставили на Украину и в Донбасс почти 10 тыс. т гуманитарной помощи.