Российские военные обнаружили штаб теробороны Украины в херсонской школе

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Российские военнослужащие нашли штаб теробороны Украины в херсонской школе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что учреждение использовали как опорный пункт: подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

«В школу ворвались украинские вооружённые силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки», — рассказала директор, добавив, что её выгнали под угрозой расправы.

Всё оружие и боеприпасы российские военные вывезли, а затем передали здание школы администрации.

Ранее сотрудники Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.

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