Кадыров рассказал об освобождении «Азовстали» от украинских националистов

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по зачистке завода «Азовсталь» от украинских националистов продолжается, и показал трофейную технику.

«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, чеченские военнослужащие прочёсывают каждый метр предприятия, которое превратилось в «укреплённый район».

«В одном из цехов затрофеили три единицы техники», — добавил он, отметив, что счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян.

Ранее он опубликовал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом.

Вооружённые силы России 19 апреля вновь предложили украинским националистам и наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что специальные группы частично приступили к штурму «Азовстали».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить