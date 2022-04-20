Кадыров рассказал об освобождении «Азовстали» от украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по зачистке завода «Азовсталь» от украинских националистов продолжается, и показал трофейную технику.

«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, чеченские военнослужащие прочёсывают каждый метр предприятия, которое превратилось в «укреплённый район».

«В одном из цехов затрофеили три единицы техники», — добавил он, отметив, что счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян.

Ранее он опубликовал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом.

Вооружённые силы России 19 апреля вновь предложили украинским националистам и наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что специальные группы частично приступили к штурму «Азовстали».