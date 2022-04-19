Постпред Полянский напомнил о попытках шпионажа СММ ОБСЕ в пользу Киева

Шпионаж сотрудников СММ ОБСЕ в пользу Киева показывает, «какими грязными приёмами» западные страны готовы пользоваться ради построения «миропорядка, основанного на правилах», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В том, какими грязными приёмами вы готовы пользоваться ради построения так называемого миропорядка, основанного на правилах, мы лишний раз убедились, когда нашли доказательства того, что СММ ОБСЕ на Украине вместо наблюдения и фиксации нарушений режима прекращения огня попросту шпионила на Киев, передавая украинским военным данные с камер слежения для корректировки огня», — сказал он, обращаясь к западным коллегам в СБ ООН, его слова приводит РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что сбор доказательной базы «по этому крайне нелицеприятному факту» продолжается.

15 апреля стало известно, что Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ.

По данным ведомства, сотрудники ОБСЕ в ДНР фиксировали при помощи видеотехники местоположение подразделений Народной милиции республики, госорганов и учреждений, после чего передавали данные представителям иностранных разведывательных органов.