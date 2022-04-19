Зампостпреда при ООН Полянский: Запад использует украинцев как пушечное мясо против России

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Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса «в опосредованной войне с Россией». Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер, —цитирует ТАСС Полянского.

По его словам, украинцы нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией до последнего украинца».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооружённые силы России предлагают украинским националистам и наёмникам на «Азовстали» сложить оружие с 12:00 мск 19 апреля.

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