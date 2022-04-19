Зампостпреда при ООН Полянский: Запад использует украинцев как пушечное мясо против России
«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер, —цитирует ТАСС Полянского.
По его словам, украинцы нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией до последнего украинца».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооружённые силы России предлагают украинским националистам и наёмникам на «Азовстали» сложить оружие с 12:00 мск 19 апреля.