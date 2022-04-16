В ДНР рассказали о подземных коммуникациях завода «Азовсталь»

В Мариуполе под заводом «Азовсталь» находится, фактически, подземный город, что затрудняет его штурм, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Азовсталь — это огромное сооружение, огромный завод ещё советской постройки, его площадь можно соизмерять с ещё одним городом, с ещё одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, штурм объекта затруднён наличием подземных коммуникаций, связывающих его с другими объектами Мариуполя.

Он отметил, что завод обороняют тысячи бойцов, обладающих полным арсеналом вооружений и большим числом боеприпасов.

Ранее в Мариуполе войска России и ДНР предотвратили попытку колонны украинских военных совершить прорыв к заводу «Азовсталь».