Следственный комитет России изучит данные российского Министерства обороны о готовящейся провокации украинских боевиков в населённом пункте Лозовая Харьковской области.

«Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны России о том, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ планирует нанести удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населённом пункте Лозовая», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи изучат информацию о подготовке Киевом очередной провокации в целях обвинения ВС России в военных преступлениях.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что украинские войска планируют нанести удар тактической ракетой «Точка-У» по беженцам на вокзале населённого пункта Лозовая в Харьковской области.