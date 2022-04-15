СК России изучит информацию Минобороны о подготовке Киевом провокации в Лозовой

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Следственный комитет России изучит данные российского Министерства обороны о готовящейся провокации украинских боевиков в населённом пункте Лозовая Харьковской области.
СК России изучит информацию Минобороны о подготовке Киевом провокации в Лозовой
  • © СК РФ

«Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны России о том, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ планирует нанести удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населённом пункте Лозовая», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи изучат информацию о подготовке Киевом очередной провокации в целях обвинения ВС России в военных преступлениях.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что украинские войска планируют нанести удар тактической ракетой «Точка-У» по беженцам на вокзале населённого пункта Лозовая в Харьковской области.

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