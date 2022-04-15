Киев готовит провокацию с использованием «Точки-У» на вокзале в Харьковской области
- РИА Новости
«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию... для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», — сказал он.
Мизинцев добавил, что в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесён удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населённом пункте Лозовая Харьковской области.
По его словам, для имитации удара якобы со стороны подконтрольной российским Вооружённым силам и формированиям ДНР территории пуск ракет будет осуществлён со стороны населённого пункта Старомихайловка.
Мизинцев отметил, что у российской стороны есть доказательная база готовящихся преступлений киевского режима.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о предотвращении попытки Украины нанести ракетный удар по Каховской ГЭС.