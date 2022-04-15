Минобороны России сообщило о предотвращении попытки Украины нанести удар по Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о предотвращении попытки Украины нанести ракетный удар по Каховской ГЭС.
Минобороны России сообщило о предотвращении попытки Украины нанести удар по Каховской ГЭС
  • РИА Новости

«Утром 15 апреля российскими Вооружёнными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего... Около 07:00 утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесён удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», — сказал Конашенков.

По его словам, обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО, при этом осколки одной из них упали на населённый пункт Новая Каховка.

«Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь», — сказал представитель ведомства.

Ранее МВД Луганской Народной Республики заявило, что украинские войска могут 16 апреля ударить по Луганску «Точкой-У».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить