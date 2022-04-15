Минобороны России сообщило о предотвращении попытки Украины нанести удар по Каховской ГЭС
- РИА Новости
«Утром 15 апреля российскими Вооружёнными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего... Около 07:00 утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесён удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», — сказал Конашенков.
По его словам, обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО, при этом осколки одной из них упали на населённый пункт Новая Каховка.
«Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь», — сказал представитель ведомства.
Ранее МВД Луганской Народной Республики заявило, что украинские войска могут 16 апреля ударить по Луганску «Точкой-У».