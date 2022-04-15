Минобороны России сообщило о предотвращении попытки Украины нанести удар по Каховской ГЭС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о предотвращении попытки Украины нанести ракетный удар по Каховской ГЭС.

«Утром 15 апреля российскими Вооружёнными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего... Около 07:00 утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесён удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», — сказал Конашенков.

По его словам, обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО, при этом осколки одной из них упали на населённый пункт Новая Каховка.

«Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь», — сказал представитель ведомства.

Ранее МВД Луганской Народной Республики заявило, что украинские войска могут 16 апреля ударить по Луганску «Точкой-У».