В МВД ЛНР заявили о возможности удара военными ВСУ «Точкой-У» по Луганску
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост ЛНР МВД в Telegram-канале ведомства.
«Террористы под руководством СБУ призывают граждан республики от имени несуществующей организации «Матери ЛНР» собраться на митинг, после чего военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесён удар «Точкой-У» по скоплению граждан», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что «идентичный террористический акт был совершён 14 марта 2022 года в Донецке».
Ранее российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку тактических ракет «Точка-У» в районе города Селидово в Донецкой области.