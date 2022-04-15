В МВД ЛНР заявили о возможности удара военными ВСУ «Точкой-У» по Луганску

МВД Луганской Народной Республики заявило, что украинские войска могут 16 апреля ударить по Луганску «Точкой-У».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост ЛНР МВД в Telegram-канале ведомства.

«Террористы под руководством СБУ призывают граждан республики от имени несуществующей организации «Матери ЛНР» собраться на митинг, после чего военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесён удар «Точкой-У» по скоплению граждан», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что «идентичный террористический акт был совершён 14 марта 2022 года в Донецке».

Ранее российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку тактических ракет «Точка-У» в районе города Селидово в Донецкой области.