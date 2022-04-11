Российская авиация уничтожила установку «Точка-У» в районе города Селидово в Донбассе

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Российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку тактических ракет «Точка-У» в районе города Селидово в Донецкой области.
Российская авиация уничтожила установку «Точка-У» в районе города Селидово в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Селидова были уничтожены, кроме «Точки-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружений и военной техники, а также ликвидировано до 40 украинских националистов.

Также Конашенков заявил, что в районе Новогродовки Донецкой области был уничтожен базовый лагерь боевиков «Правого сектора»*. 

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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