Российская авиация уничтожила установку «Точка-У» в районе города Селидово в Донбассе
- РИА Новости
Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Селидова были уничтожены, кроме «Точки-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружений и военной техники, а также ликвидировано до 40 украинских националистов.
Также Конашенков заявил, что в районе Новогродовки Донецкой области был уничтожен базовый лагерь боевиков «Правого сектора»*.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).