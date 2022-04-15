Военные ВСУ заминировали дороги в Черниговской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить в этом российские вооружённые силы.

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