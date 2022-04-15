Военные ВСУ заминировали дороги в Черниговской области

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить в этом российские вооружённые силы.
Военные ВСУ заминировали дороги в Черниговской области
  • © AP Photo / Rodrigo Abd

«В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы просёлочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населённых пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы», — рассказал он.

По словам Мизинцева, в настоящее время «завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортёров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооружённых сил России в умышленном минировании гражданских объектов».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали плотину в Донецкой Народной Республике.

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