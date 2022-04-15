Минобороны России сообщило об уничтожении десяти объектов ВСУ высокоточными ракетами

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы в течение суток поразили десять объектов ВСУ высокоточными ракетами с воздуха.
Минобороны России сообщило об уничтожении десяти объектов ВСУ высокоточными ракетами
  • РИА Новости

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены десять объектов противника», — сказал он.

По словам Конашенкова, в частности, в населённых пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск уничтожено три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск.

При этом в районах населённых пунктов Парутино и Николаев были ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновом и Срибном — пункты дислокации националистических формирований.

Ранее Конашенков заявил о предотвращении попытки Украины нанести ракетный удар по Каховской ГЭС.

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