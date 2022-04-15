Белоруссия вводит запрет на въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей
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«С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что до 23 апреля ограничение не будет касаться транспортных средств, въехавших на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года.
При этом транспортные средства, зарегистрированные в ЕС и перевозящие почтовые отправления и животных, могут въезжать без ограничений.
Ранее Российская Федеральная таможенная служба заявила, что страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии.