Израильский историк прокомментировал обучение Канадой украинских националистов

Короткая ссылка
Израильский историк Эфраим Зурофф в эфире RT прокомментировал обучение канадскими инструкторами украинских националистов из батальонов «Азов» и «Айдар».
Израильский историк прокомментировал обучение Канадой украинских националистов
  • Gettyimages.ru

По его мнению, проблема заключается в том, что Минобороны Канады «проявило небрежность и не провело тщательной проверки, чтобы понять, кого они взяли на обучение».

«Если они готовы тратить миллионы долларов на курсы военной подготовки для каких-то бойцов, о которых они толком даже не знают, кто они, — это явный недосмотр», — сказал Зурофф.

Он уверен, что в Канаде есть граждане, которые не желают, чтобы за счёт налогоплательщиков канадские военные обучали неонацистов.

«Азовцы из полка «Азов» — это явное меньшинство в составе ВСУ и только часть всех, кто служит в полку, и как раз в отношении того, кто они такие, и их идеологии сомнений нет никаких. Открытым остаётся вопрос, насколько широко их влияние», — сказал историк.

Он добавил, что вооружённые силы западных и других стран не должны их обучать.

Ранее в Москве задержали сторонника «Правого сектора»*, который с 2017 по 2019 год проходил службу в составе ВС Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить