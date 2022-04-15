Израильский историк прокомментировал обучение Канадой украинских националистов

Израильский историк Эфраим Зурофф в эфире RT прокомментировал обучение канадскими инструкторами украинских националистов из батальонов «Азов» и «Айдар».

По его мнению, проблема заключается в том, что Минобороны Канады «проявило небрежность и не провело тщательной проверки, чтобы понять, кого они взяли на обучение».

«Если они готовы тратить миллионы долларов на курсы военной подготовки для каких-то бойцов, о которых они толком даже не знают, кто они, — это явный недосмотр», — сказал Зурофф.

Он уверен, что в Канаде есть граждане, которые не желают, чтобы за счёт налогоплательщиков канадские военные обучали неонацистов.

«Азовцы из полка «Азов» — это явное меньшинство в составе ВСУ и только часть всех, кто служит в полку, и как раз в отношении того, кто они такие, и их идеологии сомнений нет никаких. Открытым остаётся вопрос, насколько широко их влияние», — сказал историк.

Он добавил, что вооружённые силы западных и других стран не должны их обучать.

Ранее в Москве задержали сторонника «Правого сектора»*, который с 2017 по 2019 год проходил службу в составе ВС Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).