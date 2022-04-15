Военкор RT рассказал, как берегутся жизни солдат в городских боях в Донбассе

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Военный корреспондент RT Андрей Филатов рассказал, как берегут жизни солдат в городских боях в ходе спецоперации в Донбассе.

«Сейчас танк делает проходы во впереди стоящих зданиях, чтобы мы броском могли перескочить улицу и войти в дома, не огибая строения», — заявил он.

Филатов объяснил, что это делается, поскольку входы в подъезды контролируются снайперами и пулемётчиками противника.

По его словам, «чтобы не подставляться, делаются проходы в стенах, чтобы заскочить, закрепиться и продолжить движение дальше».

«Да, большой расход боеприпасов, но берегутся жизни солдат», — отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ДНР и российские войска полностью освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских боевиков.

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