Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов нацбатальона «Азов»
- РИА Новости
Соответствующая информация приводится на сайте СК.
По данным ведомства, снайперские группы «Азова», засевшие на мариупольском заводе «Азовсталь», «продолжают безжалостно стрелять в гражданских лиц города».
Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям.
Глава Следственного комитета также поручил расследовать факт подготовки украинскими боевиками провокации в отношении российских вооружённых сил в Донецкой Народной Республике.
Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.