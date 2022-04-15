Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов нацбатальона «Азов»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона «Азов», которые стреляют по мирному населению Мариуполя.

Соответствующая информация приводится на сайте СК.

По данным ведомства, снайперские группы «Азова», засевшие на мариупольском заводе «Азовсталь», «продолжают безжалостно стрелять в гражданских лиц города».

Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям.

Глава Следственного комитета также поручил расследовать факт подготовки украинскими боевиками провокации в отношении российских вооружённых сил в Донецкой Народной Республике.

Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.