Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов нацбатальона «Азов»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона «Азов», которые стреляют по мирному населению Мариуполя.
Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов нацбатальона «Азов»
  • РИА Новости

Соответствующая информация приводится на сайте СК.

По данным ведомства, снайперские группы «Азова», засевшие на мариупольском заводе «Азовсталь», «продолжают безжалостно  стрелять в гражданских лиц города». 

Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить лиц, причастных к этим преступлениям.

Глава Следственного комитета также поручил расследовать факт подготовки украинскими боевиками провокации в отношении российских вооружённых сил в Донецкой Народной Республике.

Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.

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