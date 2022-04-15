Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки антироссийской провокации в ДНР

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки украинскими боевиками провокации в отношении российских вооружённых сил в Донецкой Народной Республике.
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки антироссийской провокации в ДНР
  • © Пресс-служба СК РФ

«Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что националисты планируют подорвать эстакаду в Константиновке в ДНР.

«Это намерение вызвано желанием растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — отметили в комитете.

Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.

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