Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки антироссийской провокации в ДНР
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«Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что националисты планируют подорвать эстакаду в Константиновке в ДНР.
«Это намерение вызвано желанием растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — отметили в комитете.
Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.