Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки украинскими боевиками провокации в отношении российских вооружённых сил в Донецкой Народной Республике.

«Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что националисты планируют подорвать эстакаду в Константиновке в ДНР.

«Это намерение вызвано желанием растиражировать в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — отметили в комитете.

Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.