Член ОП России Малькевич заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области

Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.

«По нашей информации, в Нижней Сыроватке уже стаскивают в подвалы тела погибших. Будут показывать, что это, конечно, опять «жертвы российской армии». Будет Буча №2, 3, 4. Им нужно будет массовость создать...» — сказал он.

Малькевич заявил, что из Нижней Сыроватки российская армия ушла три недели назад.

«То есть сценарий как бы один и тот же: наши ушли давным-давно, за эти недели ничего не происходило, потом вдруг бабах — и что-то там нашлось», — добавил член ОП.

Также он сообщил, что, по его информации, в городе Середина-Буда в Сумской области уже снимают постановочные сюжеты британские СМИ.

«При этом там ввели комендантский час, людей удалили, чтобы никто не мешал съёмкам фильмов. Поэтому, к сожалению, будут брать массовостью», — заявил Малькевич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них.