Член ОП России Малькевич заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области

Короткая ссылка
Член Общественной палаты России Александр Малькевич в стриме RT «Летучка» заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области.
Член ОП России Малькевич заявил о подготовке Киевом провокаций в Сумской области
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«По нашей информации, в Нижней Сыроватке уже стаскивают в подвалы тела погибших. Будут показывать, что это, конечно, опять «жертвы российской армии». Будет Буча №2, 3, 4. Им нужно будет массовость создать...» — сказал он.

Малькевич заявил, что из Нижней Сыроватки российская армия ушла три недели назад.

«То есть сценарий как бы один и тот же: наши ушли давным-давно, за эти недели ничего не происходило, потом вдруг бабах — и что-то там нашлось», — добавил член ОП.

Также он сообщил, что, по его информации, в городе Середина-Буда в Сумской области уже снимают постановочные сюжеты британские СМИ.

«При этом там ввели комендантский час, людей удалили, чтобы никто не мешал съёмкам фильмов. Поэтому, к сожалению, будут брать массовостью», — заявил Малькевич.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить