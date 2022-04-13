В МИД России заявили о подготовке Киевом новых провокаций

Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас Киев готовит новые постановки в населённом пункте Середина-Буда, Нижняя Сыроватка Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации», — сказала Захарова.

Ранее замминистра МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, возможно повторение терактов с токсичными веществами в отношении предприятий.