В МИД России заявили о подготовке Киевом новых провокаций

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Киев готовит новые провокации, Москва призывает Запад не поддаваться на них, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили о подготовке Киевом новых провокаций
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сейчас Киев готовит новые постановки в населённом пункте Середина-Буда, Нижняя Сыроватка Сумской области, где ранее находились российские войска. Мы призываем не поддаваться на эти и другие провокации», — сказала Захарова.

Ранее замминистра МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, возможно повторение терактов с токсичными веществами в отношении предприятий.

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