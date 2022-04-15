На площадке Славянского центра в Душанбе организовали высокоскоростной интернет

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Русский дом в Душанбе совместно с «Мегафон-Таджикистан» организовал на площадке Славянского культурно-просветительского центра высокоскоростную линию интернет-подключения.
На площадке Славянского центра в Душанбе организовали высокоскоростной интернет
  • Gettyimages.ru

Как объяснили в Россотрудничестве, 93% территории Таджикистана покрыто горами.

В связи с таким рельефом существуют препятствия для быстрой интернет-связи. При этом данная проблема особо остро касается таджикских абитуриентов российских вузов из отдалённых деревень. У них не всегда есть возможность успешно подключиться к онлайн-тестированию.

Теперь они смогут без технических сбоев сдавать вступительные тесты. Также местные преподаватели вузов и школ смогут успешно обмениваться опытом с российскими коллегами. 

Ранее члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили проблему отсутствия сайта у агентства.

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