На площадке Славянского центра в Душанбе организовали высокоскоростной интернет
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Как объяснили в Россотрудничестве, 93% территории Таджикистана покрыто горами.
В связи с таким рельефом существуют препятствия для быстрой интернет-связи. При этом данная проблема особо остро касается таджикских абитуриентов российских вузов из отдалённых деревень. У них не всегда есть возможность успешно подключиться к онлайн-тестированию.
Теперь они смогут без технических сбоев сдавать вступительные тесты. Также местные преподаватели вузов и школ смогут успешно обмениваться опытом с российскими коллегами.
Ранее члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили проблему отсутствия сайта у агентства.