Члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили проблему отсутствия сайта у агентства

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Члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили в ходе заседания планы работы и ряд проблем, с которыми сталкивается агентство, в том числе проблему с сайтом, который был закрыт в связи с отсутствием финансирования.
Члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили проблему отсутствия сайта у агентства
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  • © Anton Vaganov

«Одна из серьёзных текущих проблем — у агентства нет сайта. Россотрудничество работает на внешнем контуре. Одна из задач, прописанных в уставе, — это работа с соотечественниками. Сегодня мы видим, как русских и русскоговорящих притесняют и в странах Евросоюза. И в этой ситуации у людей нет единого канала связи», — сказал председатель Общественного совета Игорь Чайка.

По его словам, отсутствие сайта сказывается на других направлениях деятельности Россотрудничества, в том числе на квотном отборе, обеспечении сохранности конфиденциальных данных и работе с документооборотом.

«Фактически миссия агентства может прийти к поддержанию загранучреждений. В нынешних обстоятельствах, когда особенно важно усиливать работу с иностранными студентами, показывать зарубежной общественности российскую позицию и поддерживать соотечественников, эта не локальная проблема, от которой можно отмахнуться», — сказал Чайка.

В ноябре заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов высказался о спросе на русский язык в мире.

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