В Россотрудничестве высказались о спросе на русский язык в мире

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Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов высказался о спросе на русский язык в мире.
В Россотрудничестве высказались о спросе на русский язык в мире
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с НТВ он заявил, что изучающие русский язык не только хотят читать классиков в подлиннике, но и рассчитывают или работать в России, или получить в стране образование.

«Правительство расширяет квоты, в этом году 18 тыс. человек бесплатно начали учиться в Российской Федерации за счёт правительства. На следующий год 23 тыс. будет, потом ещё через год — 30 тыс. человек. Есть довольно большое количество людей, которые хотят получить у нас медицинское образование, — очень востребованная история, инженерное образование — востребованная история, разного рода горно-рудные и прочие», — сказал Поликанов.

По его словам, спрос на русские школы есть в некоторых странах Африки.

Как добавил Поликанов, Россотрудничество на данный момент представлено в 80 странах, а расширять сетку присутствия планируется в том числе за счёт проекта «Негосударственных русских домов».

Ранее заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о II Российско-узбекском образовательном форуме, который состоялся в Москве.

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