Помощник главы Чечни Мартынов рассказал о продвижении чеченских военных в Попасной

Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниил Мартынов рассказал корреспонденту RT Владу Андрице о продвижении чеченских военных в городе Попасная.

«Продолжаем двигаться вперёд. Заняли несколько очень важных стратегических мест в городе, одно из них — местная Рада. В ней закрепились и начали занимать уже здания, которые находятся вокруг этой Рады», — заявил он.

По его словам, вчера были отбиты четыре атаки. Он отметил, что «враг хотел прорваться с фланга, но ребята им не позволили».

По его словам, Попасная является одним из стратегически важных мест в обороне противника.

«Он находится в центре первого рубежа обороны. Когда мы его (город Попасная. — RT) возьмём, мы разорвём полностью всю их оборону на несколько частей, отсюда будет удобно двигаться дальше. Поэтому враг так остервенело пытается удерживать эти позиции, но он нас не может остановить», — добавил Мартынов.

Ранее военный корреспондент Семён Пегов в стриме RT «Летучка» прокомментировал текущую ситуацию с освобождением российскими войсками населённых пунктов Донбасса.