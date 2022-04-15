В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими войсками

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Украинские войска обстреляли Донецк. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Новомихайловка — н. п. Донецк (Петровский район)», — говорится в сообщении.

Было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях было проведено 14 гуманитарных акций.

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