В Херсоне обнаружили документы используемых СВР для диверсий эскортниц

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В Херсоне обнаружены материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки (СВР) Украины использовала для получения информации и осуществления диверсий.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что сотрудник СВР Украины входил к доверие к девушкам, представившись фотографом.

«В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования. После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства.

Ранее в Херсоне российские силовые ведомства получили доступ к документам Службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».

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