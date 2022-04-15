В Херсоне обнаружили документы используемых СВР для диверсий эскортниц
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что сотрудник СВР Украины входил к доверие к девушкам, представившись фотографом.
«В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования. После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства.
Ранее в Херсоне российские силовые ведомства получили доступ к документам Службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».