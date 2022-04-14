В Минобороны России рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов
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«Вооружённые силы России ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины», — сказал он.
По словам Мизинцева, киевские власти продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний — судовладельцев и препятствуют безопасному выходу иностранных судов.
Он отметил, что с российской стороны принимаются все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.
Ранее стало известно, что в Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов».