Артемий Лебедев высказался о снятом в стиле ИГ ролике украинской актрисы

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ролик украинской актрисы Андрианны Курилец, выполненный в стиле пропагандистских видео террористической организации «Исламское государство»*.

«Меня бесит, как театральные постановки, КВН и ряженые быстро женятся с чудовищной, нечеловеческой жестокостью и абсолютно невозможными вариантами поведения», — заявил он.

По его словам, примером этого может служить недавно появившийся ролик украинской актрисы Андрианны Курилец, которая призывала к насилию в отношении офицеров ВС России и в кадре показательно перерезала серпом горло человеку в стиле видео террористов группировки «Исламское государство».

«Эта девушка берёт и серпом перерезает горло типа русскому десантнику... и он падает на землю и это всё выглядит ровно один в один, как ролики, которые мы видели, когда ИГ перезал горло в пустыне своим пленникам... и здесь это действие при этом делает девушка, читая пафосный и абсолютно бредовый текст, состоящий из каких-то мифов и языческих стереотипов. И это всё показывается нам как современная украинская пропаганда», — отметил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.