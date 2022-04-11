Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы Курилец из-за угроз

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.
Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы Курилец из-за угроз
  • РИА Новости

«На Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещённой в России организации «Исламское государство»*. В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ролик содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы.

Ранее Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.

По информации следствия, наёмник из Дании сообщил СМИ, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат украинскими военнослужащими.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить