Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы Курилец из-за угроз

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.

«На Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещённой в России организации «Исламское государство»*. В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ролик содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы.

Ранее Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.

По информации следствия, наёмник из Дании сообщил СМИ, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат украинскими военнослужащими.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.