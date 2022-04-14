Военный эксперт Сивков объяснил значение освобождения Мариуполя от ВСУ и нацбатальонов

Короткая ссылка
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал, какое значение будет иметь освобождение Мариуполя от украинских военных и боевиков нацбатальонов.
Военный эксперт Сивков объяснил значение освобождения Мариуполя от ВСУ и нацбатальонов
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

«Стратегическое (значение. — RT) будет иметь, потому что будет уничтожен вот этот фланг, скажем, самый южный. Главное, что освободятся значительные силы Народной милиции ДНР для сражения на главном направлении против той группировки, которая находится уже непосредственно возле Донбасса, численностью порядка от 60-70 тыс. до 90-100 тыс.», — сказал он в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Сивков добавил, что «это очень серьёзная группировка», которая «сидит в укрепрайонах».

«Её брать будет даже тяжелее, чем громить армию Паулюса под Сталинградом», — считает эксперт.

По его словам, в данном случае российская армия прилагает усилия, чтобы сберечь мирное население, что усложняет задачу.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» в Мариуполе блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, операция по освобождению территории республики будет интенсифицирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить