Военный эксперт Сивков объяснил значение освобождения Мариуполя от ВСУ и нацбатальонов

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал, какое значение будет иметь освобождение Мариуполя от украинских военных и боевиков нацбатальонов.

«Стратегическое (значение. — RT) будет иметь, потому что будет уничтожен вот этот фланг, скажем, самый южный. Главное, что освободятся значительные силы Народной милиции ДНР для сражения на главном направлении против той группировки, которая находится уже непосредственно возле Донбасса, численностью порядка от 60-70 тыс. до 90-100 тыс.», — сказал он в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Сивков добавил, что «это очень серьёзная группировка», которая «сидит в укрепрайонах».

«Её брать будет даже тяжелее, чем громить армию Паулюса под Сталинградом», — считает эксперт.

По его словам, в данном случае российская армия прилагает усилия, чтобы сберечь мирное население, что усложняет задачу.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» в Мариуполе блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, операция по освобождению территории республики будет интенсифицирована.