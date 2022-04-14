ВС России с начала операции на Украине поразили 131 самолёт и 104 вертолёта ВСУ

Ракетные войска и артиллерия России поразили более 130 самолётов украинской армии в ходе проведения специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолёт, 104 вертолёта, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении.

Кроме того, уничтожено 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

За сутки российская авиация поразила военный склад ВСУ и шесть районов скопления украинских военных и техники.