Российская авиация поразила военный склад ВСУ и шесть районов скопления военных и техники
- РИА Новости
«В течение дня оперативно-тактической авиацией за сутки поражены семь военных объектов Украины. Среди них: в районе Приволье — склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад», — заявил он.
Ранее Минобороны России показало видео работы экипажей российских военных вертолётов по огневым позициям сил ПВО и по бронетехнике ВСУ.
9 апреля Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ.