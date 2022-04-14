Российская авиация поразила военный склад ВСУ и шесть районов скопления военных и техники

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация поразила военный склад ВСУ и шесть районов скопления украинских военных и техники.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией за сутки поражены семь военных объектов Украины. Среди них: в районе Приволье — склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад», — заявил он.

Ранее Минобороны России показало видео работы экипажей российских военных вертолётов по огневым позициям сил ПВО и по бронетехнике ВСУ.

9 апреля Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ.