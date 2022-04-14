Украина заблокировала все соцвыплаты жителям Бердянска
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«Реестры Украина все заблокировала. Из-за того что банки практически не работают, пенсии и социальные выплаты получить невозможно. Но мы планируем выплаты уже со своей стороны обеспечить», — цитирует его РИА Новости.
28 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о взятии под контроль Бердянска и Энергодара.
В марте на территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать российские телеканалы.