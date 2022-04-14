Украина заблокировала все соцвыплаты жителям Бердянска

Власти Киева заблокировали все соцвыплаты для жителей Бердянска в Запорожской области, заявил и. о. мэра города Александр Сауленко в эфире телеканала «Россия 24».

«Реестры Украина все заблокировала. Из-за того что банки практически не работают, пенсии и социальные выплаты получить невозможно. Но мы планируем выплаты уже со своей стороны обеспечить», — цитирует его РИА Новости.

28 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о взятии под контроль Бердянска и Энергодара.

В марте на территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать российские телеканалы.