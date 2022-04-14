В Нацбанке Украины предупредили о риске инфляции более 20%

По итогам года инфляция в стране может превысить 20%, заявили в Нацбанке Украины.

«По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой. Меры НБУ и правительства будут сдерживать рост цен», — говорится в официальном сообщении в Facebook*.

К ним относятся временная фиксация обменного курса гривны, снижение налогов и административное регулирование цен на некоторые продукты питания и топливо.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69%, что является максимальным значением с 2015 года.

* Facebook — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.