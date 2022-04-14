Минобороны России: за ночь сдались 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за ночь ещё 134 находившихся в Мариуполе украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались.

«В ходе операции по освобождению города Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались ещё 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», — отметил он.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики сообщили, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ.