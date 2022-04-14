Опубликованы кадры работы БТР ДНР на подступах к «Азовстали» в Мариуполе

RT публикует кадры работы бронетранспортёров Народной милиции ДНР по огневым позициям нацбатальона «Азов» на подступах к комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.