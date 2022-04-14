Опубликованы кадры работы БТР ДНР на подступах к «Азовстали» в Мариуполе

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RT публикует кадры работы бронетранспортёров Народной милиции ДНР по огневым позициям нацбатальона «Азов» на подступах к комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.

Видео военного корреспондента RT Андрея Филатова.

Ранее RT публиковал кадры из Мариуполя, на которых показано, как БТР работает по огневой позиции, откуда, предположительно, бойцы украинского нацбатальона «Азов» убили пожилую женщину.

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