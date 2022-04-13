RT публикует видео работы БТР по огневой позиции националистов «Азова» в Мариуполе
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
Видео — военного корреспондента RT Андрея Филатова.
Как рассказал военкор, в Мариуполе снайпер «Азова» застрелил пожилую женщину, пытавшуюся эвакуироваться.
По его словам, когда женщина проходила мимо военных России и ДНР, то ей предложили развернуться и идти в сторону эвакуации.
«Но она проигнорировала наш совет, пошла дальше, и вот здесь её застрелили боевики «Азова», — сообщил он.
Ранее RT опубликовал видео продвижения российских войск и сил ДНР в Мариуполе от первого лица.