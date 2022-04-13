RT публикует видео работы БТР по огневой позиции националистов «Азова» в Мариуполе

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RT публикует кадры из Мариуполя, на которых показано, как БТР работает по огневой позиции, откуда, предположительно, бойцы украинского нацбатальона «Азов» убили пожилую женщину.
RT публикует видео работы БТР по огневой позиции националистов «Азова» в Мариуполе
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Видео — военного корреспондента RT Андрея Филатова.

Как рассказал военкор, в Мариуполе снайпер «Азова» застрелил пожилую женщину, пытавшуюся эвакуироваться. 

По его словам, когда женщина проходила мимо военных России и ДНР, то ей предложили развернуться и идти в сторону эвакуации.

«Но она проигнорировала наш совет, пошла дальше, и вот здесь её застрелили боевики «Азова», — сообщил он.

Ранее RT опубликовал видео продвижения российских войск и сил ДНР в Мариуполе от первого лица.

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