RT публикует видео работы БТР по огневой позиции националистов «Азова» в Мариуполе

RT публикует кадры из Мариуполя, на которых показано, как БТР работает по огневой позиции, откуда, предположительно, бойцы украинского нацбатальона «Азов» убили пожилую женщину.

Видео — военного корреспондента RT Андрея Филатова.

Как рассказал военкор, в Мариуполе снайпер «Азова» застрелил пожилую женщину, пытавшуюся эвакуироваться.

По его словам, когда женщина проходила мимо военных России и ДНР, то ей предложили развернуться и идти в сторону эвакуации.

«Но она проигнорировала наш совет, пошла дальше, и вот здесь её застрелили боевики «Азова», — сообщил он.

Ранее RT опубликовал видео продвижения российских войск и сил ДНР в Мариуполе от первого лица.