Аналитик Джордж Самуэли: имеющиеся доказательства подтверждают лишь военные преступления ВСУ

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Научный сотрудник Института глобальной политики из Венгрии Джордж Самуэли в разговоре с RT выразил мнение, что к настоящему времени единственные существующие доказательства подтверждают лишь военные преступления на Украине, совершённые украинскими военнослужащими.
Аналитик Джордж Самуэли: имеющиеся доказательства подтверждают лишь военные преступления ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Запад всегда был зациклен на теме военных преступлений: «Мы не совершаем военных преступлений, а они, эти ужасные русские, их совершают», — сказал Самуэли.

Специалист обратил внимание на ряд нестыковок в украинской версии событий в Буче.

«Что им следует сделать, так это провести беспристрастное расследование... но этого, конечно, не будет. Зато будут следователи из Скотленд-Ярда, MI6, ЦРУ, ФБР, а охранять так называемое место преступления будут украинские власти», — отметил он.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал в стриме RT о целях, которые преследует киевский режим при публикации ложных материалов о ходе российской спецоперации.

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