Научный сотрудник Института глобальной политики из Венгрии Джордж Самуэли в разговоре с RT выразил мнение, что к настоящему времени единственные существующие доказательства подтверждают лишь военные преступления на Украине, совершённые украинскими военнослужащими.

«Запад всегда был зациклен на теме военных преступлений: «Мы не совершаем военных преступлений, а они, эти ужасные русские, их совершают», — сказал Самуэли.

Специалист обратил внимание на ряд нестыковок в украинской версии событий в Буче.

«Что им следует сделать, так это провести беспристрастное расследование... но этого, конечно, не будет. Зато будут следователи из Скотленд-Ярда, MI6, ЦРУ, ФБР, а охранять так называемое место преступления будут украинские власти», — отметил он.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал в стриме RT о целях, которые преследует киевский режим при публикации ложных материалов о ходе российской спецоперации.