ВС России нанесут удары по центрам принятия решений, если ВСУ продолжат попытки диверсий

Короткая ссылка
Министерство обороны России видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на российской территории. Если они продолжатся, российская армия нанесёт удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
ВС России нанесут удары по центрам принятия решений, если ВСУ продолжат попытки диверсий
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявило российское оборонное ведомство.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сообщило министерство.

Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.

Жертв и разрушений с российской стороны нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить