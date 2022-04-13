ВС России нанесут удары по центрам принятия решений, если ВСУ продолжат попытки диверсий

Министерство обороны России видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на российской территории. Если они продолжатся, российская армия нанесёт удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

Об этом заявило российское оборонное ведомство.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сообщило министерство.

Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.

Жертв и разрушений с российской стороны нет.