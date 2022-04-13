ВС России нанесут удары по центрам принятия решений, если ВСУ продолжат попытки диверсий
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Об этом заявило российское оборонное ведомство.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сообщило министерство.
Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.
Жертв и разрушений с российской стороны нет.