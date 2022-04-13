Журналист Малич: украинских националистов побуждают вести пропаганду, сравнимую с игиловской

Журналист Небойша Малич в разговоре с RT выразил удивление, что на Западе не стали реагировать на украинский ролик, в котором девушка с улыбкой «перерезает» горло мужчине и угрожает российским военным. По его мнению, украинских националистов «буквально побуждают создавать подобную пропаганду, сравнимую с игиловской*».

«Я ожидал от последователей Бандеры чего-то подобного, но думал, что на Западе есть достойные люди. Похоже, таких нет», — сказал Малич.

Его поразило не само видео, а то, что на Западе никто этого не заметил, отметил журналист.

«Согласно западной логике, абсолютно всё, что делают на Украине, — правильно. А всё, что делают россияне, — неправильно. Объективно говоря, украинских националистов буквально побуждают создавать подобную пропаганду, сравнимую с игиловской, поскольку никто не собирается их в этом уличать», — рассказал он.

11 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.

В СК подчеркнули, что на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики ИГИЛ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

