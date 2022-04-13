Публицист Шурыгин прокомментировал сообщения о поставках дронов Switchblade на Украину

Военный публицист Владислав Шурыгин в беседе с RT прокомментировал сообщения о поставках США дронов-камикадзе Switchblade на Украину.

По его словам, эти дроны «опасны не более, чем любое другое оружие».

«Мы сталкивались в Сирии с попытками аналогичных атак со стороны боевиков. Тоже были дроны-камикадзе — другого качества и попроще. Но принцип тот же самый», — сказал Шурыгин.

Он объяснил, что Switchblade является управляемым оружием, которое «может с малой высоты в виде снаряда бить, допустим, по бронетехнике».

«Но абсолютным оружием это не является. Соответственно, в этом случае будет сложнее на поле боя, но тем не менее это всё решаемо», — сказал Шурыгин.

Ранее в Пентагоне заявили, что группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву.