Пашинян: Армения и Азербайджан должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская и азербайджанская стороны должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки.
Пашинян: Армения и Азербайджан должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки
  • © Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

«Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

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