Пашинян: Армения и Азербайджан должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки
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«Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.