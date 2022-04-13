Пашинян: Армения и Азербайджан должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская и азербайджанская стороны должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки.

«Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.