Минобороны России: националисты размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах Харькова
- РИА Новости
«В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжёлое вооружение в густонаселённых кварталах», — сообщил он.
Мизинцев добавил, что с 10 апреля была запрещена эвакуация мирных граждан.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР.