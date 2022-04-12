Минобороны России: националисты размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах Харькова

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Украинские нацформирования продолжают размещать в густонаселённых районах Харькова тяжёлые вооружения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: националисты размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах Харькова
  • РИА Новости

«В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжёлое вооружение в густонаселённых кварталах», — сообщил он.

Мизинцев добавил, что с 10 апреля была запрещена эвакуация мирных граждан.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах под Краматорском в ДНР.

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