Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата националистами дома престарелых в ЛНР
- РИА Новости
«Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике», — говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.