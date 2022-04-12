Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата националистами дома престарелых в ЛНР

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата националистами дома престарелых в ЛНР
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России поручил зафиксировать и установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

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